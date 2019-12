Bibliotech #007 : Devolver, les coulisses, L'Art de Street Fighter et Tout L'Art de Tekken, c'est la fête

Gameblog vous propose un nouveau rendez-vous mensuel avec "Bibliotech", une émission 100% consacrée aux ouvrages traitant de jeux vidéo. Chaque mois, nous vous proposerons ainsi une petite sélection des meilleurs livres gaming du moment.

Et notre 7ème émission, qui conclut cette année 2019 en beauté (fatale), toujours menée de main de maître par le très "culturé" Tiger, sera consacrée à deux livres de qualité internationale. Ces deux ouvrages incontournables de votre Bibliotech sont les suivants :

Les Coulisses de Devolver, Business et Punk attitude (Third Editions) par Baptiste Peyron et Pierre Maugein, L'art de Street Figher (Mana Books) par Collectif et Jean-Baptiste Flamin (Maa Books) et Tout l'Art de Tekken, Histoire illustrée d'une saga culte par Jerald Hull et Philippe Pinon (traduction) chez Huginn & Muninn.

