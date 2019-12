REXR : La technologie permettant de jouer à tous les jeux vidéo en VR se dévoile

La startup estonienne Realified annonce donc le lancement de REXR, une solution qui permet de jouer en Réalité Virtuelle à tous les jeux vidéo jouables sur PC (et non disponibles en VR) sans avoir besoin d'acheter un casque VR haut de gamme.

REXR fonctionne donc grâce à une simple application installée sur PC et mobile, ainsi qu'un casque de Réalité Virtuelle pour smartphone de type Samsung Gear VR ou bien plus entrée de gamme (entre 20 et 30 euros).

En réalité l'application ne touche absolument pas au jeu en lui-même mais plutôt au rendu visible sur votre smartphone.

REXR est donc uniquement un intermédiaire entre le jeu qui fonctionne sur votre ordinateur et le smartphone qui diffuse l'image en VR.

Youssef El Moumni fondateur de la société explique :

Comme souvent avec les bonnes idées, nous avons créé REXR avant tout pour nous-mêmes, en tant que joueurs. L'immersion - ne faire qu'un avec le personnage - c'est un rêve que nous avons tous en jouant à nos jeux préférés. Et si un jour, on pouvait jouer au jeu de l'année en Réalité Virtuelle ? C'est ce que nous avons accompli avec REXR.



Ce qui surprend le plus les testeurs, c'est la qualité d'image offerte par REXR. Certains ont même eu un peu de mal à croire qu'ils étaient en train de jouer à Apex Legends ou à Battlefield V en VR sur un écran de téléphone. Il nous a fallu plusieurs années de recherche et de développement pour arriver à ce résultat. Nous sommes conscients que nous avons fait quelque chose d'unique au monde, qui bouscule le marché autant pour les joueurs que pour les développeurs de jeux ou d'expériences immersives.





Le but est de proposer de la réalité virtuelle accessible à tous car l'une des contraintes de la VR est son coût élevé. La technologie fonctionne très bien sur un casque de smartphone qui coûte une trentaine d'euros.

Evidemment pour en profiter il faut tout de même payer un abonnement mensuel. Celui-ci est de 14 euros au lieu de 29 euros durant la période des fêtes de Noel, soit 50% de réduction. Les inscriptions se font par ici.