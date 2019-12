Les sneakers Adidas de Ninja se révèlent, en vente à la fin du mois

Les gros Streamers sont des poules aux oeufs d'or pour les marques et encore plus quand il s'agit de mastodontes comme Ninja ex-Twitcher et désormais sur Mixer. Adidas et Ninja ont donc réalisé une collaboration de plus histoire de profiter de la notoriété de l'un et de l'autre.

Ninja a donc réalisé une collaboration avec la célèbre firme de sport Adidas pour proposer à la vente une paire de sneakers qui se décline dans un modèle enfant et adulte. Le modèle se nomme " NINJA NITE JOGGER". Et il sera disponible à la fin du mois, précisément le 31 décembre 2019.

La paire vous en coûtera d'ailleurs 149 euros pour la version adulte et 119 euros pour la version enfant.

Mais attention le modèle ne sera pas vendu de manière classique car il faudra passer par une liste d'attente (un moyen marketing "subtil" de créer de l'attente pour aboutir in fine à un phénomène de rareté et un battage médiatique).

Voilà ce que le jeune homme explique :

Afin de marquer les débuts de ma nouvelle collaboration avec adidas, je voulais créer une chaussure qui honore tout ceux qui passent énormément de temps à parfaire leur art. Tout ceux qui savent ce que c'est de se sacrifier pour sa passion. Tout ceux qui mettent le TIME IN. Peu importe que tu en sois à ta 1ère heure ou à la 1000ème heure de ton voyage, cette chaussure est faite pour toi.

OK. Il faudra donc se rendre le jour J sur la page en question (adulte) et ici (enfant) pour espérer trouver... chaussure à son pied.

On vous laisse admirer le modèle en question dans notre galerie.