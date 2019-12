Life is Strange 3 ? Dontnod en parle

Life is Strange 2 terminé, Dontnod ne manque pas de projets. Tell Me Why et Twin Mirror sont toujours en gestation, sans oublier un autre jeu pour Focus. Mais déjà, on peut s'interroger sur l'éventualité d'un nouveau chapitre à la série chérie apparue en 2015.

Dans une longue interview accordée à Gamespot, le directeur créatif Michel Koch et le scénariste Jean-Luc Cano ont pu discuter librement de la dernière saison de Life is Strange, de quelques spoilers, de ses thématiques, d'un possible portage Switch, des changements possibles apportés par rapport à la vision initiale de par le format épisodique...

Mais aussi confirmer qu'un Life is Strange 3 est souhaité, bien que les deux français affirment ne pas savoir quel sera leur prochain projet. Koch déclare :

Je pense que c'est ce que nous aimerions faire. Bien entendu, Life is Strange appartient à Square Enix, la décision est entre leurs mains

Dans l'hypothèse où il existerait, Cano précise qu'il s'agirait d'une nouvelle histoire, ce sur quoi son comparse rebondit :

En tant que créateurs, nous apprécions ce format et c'est très intéressant pour nous de créer de nouveaux personnages et de nouvelles histoires. Nous pourrions amener de nouvelles choses pour les joueurs, ne pas avoir les mêmes idées et simplement donner de nouvelles perspectives sur une autre histoire.

En attendant une éventuelle annonce, et on imagine pas pour tout de suite, Life is Strange 2 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.