Warcraft 3 Reforged sortira en 2020

Annoncé fin 2018 lors de la BlizzCon, Warcraft III : Reforged visait alors une sortie pour cette année. Les mois passant, les plans ont changé et, comme on a pu l'apprendre par Blizzard, il faudra compter dessus en 2020.

Camille vous le disait il y a quelques jours, que ça semblait mal parti pour une commercialisation en 2019. Et il a du nez, Camille. On ne la lui fait pas. Il avait raison. Warcraft III : Reforged sera disponible le 29 janvier 2020 sur PC.

On rappellera que cette réédition du jeu de stratégie en temps réel proposera des graphismes améliorés, de nouvelles animations et que le tout pourra s'afficher en 4K. L'éditeur de cartes et le matchmaking repensés devraient permettre de s'amuser sur le long terme, en dehors des campagnes du jeu original et de son extension The Frozen Throne.