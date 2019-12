The Walking Dead Saints and Sinners : En précommande, le jeu VR confirme ses supports

En plus du jeu développé par le studio derrière Creed : Rise to Glory, les fans de The Walking Dead peuvent compter sur une autre façon d'entrer dans cet univers zombiesque avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Ou plutôt des casques.

Pas tous en même temps, cela va de soi. The Walking Dead : Saints & Sinners est prévu pour être joué à partir du 23 janvier 2020 sur Oculus Rift et HTC Vive, et au printemps sur PlayStation VR.

Emmenant le joueur à la Nouvelle-Orléans, ce titre développé par Skydance Interactive vous fera vivre le quotidien d'un survivant au fléau zombie et promet de vous laisser le choix entre devenir le pilier bienveillant d'une communauté ou au contraire le pire des égoïstes, avec des choix aux conséquences importantes pour le monde qui vous entoure. Exploration, artisanat et combat seront au coeur d'une expérience évaluée à plus de quinze heures de jeu, nous dit-on.

Les précommandes ont été lancées pour The Walking Dead : Saints & Sinners avec trois éditions :

Standard Edition (39,99 dollars) :

Jeu à télécharger

Bonus de précommande :

+ Revolver "The Sheriff"

Tourist Edition (49,99 dollars) :

Jeu à télécharger

Bonus de précommande :

+ Batte "The Judge"

+ Revolver "The Sheriff"

+ Couteau "The National

+ Plans d'artisanat pour chaque arme

+ Poupées Vaudou "Bustomization"

Bonus additionnels :

+ Podcasts

+ Chanson du trailer

+ Bande originale

+ Thème dynamique (PSVR uniquement)

Tower Edition (149,99 dollars) :

Jeu à télécharger

Bonus in game

Bonus additionnels

Objets collector physiques

+ Sac à dos réversible

+ Lanterne de camping magnétique

+ Pièce collector

+ Concept art d'une planque

+ Badges

+ Cartes postales

+ Clé USB 16GB "Pouce"