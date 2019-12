Three Kingdoms : Le DLC Mandate of Heaven s'offre une date de sortie en vidéo

Total War : Three Kingdoms présente son premier gros DLC. Il s'agit de Mandate of Heaven qui est prévu pour janvier 2020 et qui s'attardera sur la période pre-révolution des Turbans Jaunes.

À voir aussi : Gamescom 2019 : On a vu Total War TROY et il sera mythique

Le DLC Mandate of Heaven propose de commencer une campagne avant la révolte des turbans jaunes (point de départ du jeu de base). Le jeu commence ainsi pendant l'hiver 182 après JC, oui c'est très précis. Le contenu propose notamment onze factions jouables (nouvelles et existantes), neuf personnages inédits et quarante nouvelles unités.

Le gros point fort de cette campagne c'est que pour la première fois dans un Total War, la campagne est évolutive et permet d'enchaîner directement avec celle du jeu de base. Eh oui. Un peu comme dans un jeu Paradox et certains DLC de Crusader Kings II.

Il faudra attendre le 16 janvier 2020 pour y jouer, et sachez que celle-ci coûtera 9,99 € mais que vous pouvez profiter d'une petite remise de 10% en faisant une précommande maintenant.