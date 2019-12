Fortnite : Mark Hamill rejoint Ninja pour une session

Après ce week-end où les joueurs de Fortnite ont pu découvrir une séquence aussi inédite que brève de Star Wars Episode IX, la fête continue pour le Battle Royale d'Epic Games et la Guerre des Étoiles. Et pas avec n'importe qui.

Passé chez Mixer il y a peu, Tyler "Ninja" Blevins, figure désormais incontournable du jeu vidéo, s'est fait son petit cadeau de fin d'année. On a pu apprendre qu'il avait été en contact avec l'homme qui incarne Luke Skywalker sur grand écran depuis plus de 42 ans.

Being able to work with one of the greatest legends @HamillHimself and getting to teach him about our gaming world was such an honor. He also taught me a lot about voice acting, super memorable moment. pic.twitter.com/k6ATQxmCn7