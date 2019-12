Time Magazine couronne la Switch et l'Adaptative Controller dans sa liste des 10 meilleurs gadgets

Si ces bons vieux canards faits de papier ont bien malheureusement tendance à péricliter les uns après les autres, certains grands noms du secteur font encore, comme grand-papa, de la résistance. D'ailleurs, vous saviez qu'il était particulièrement déconseillé de leur jeter du pain, aux canards (NDTraz : vraie histoire) ?

Et parmi les colosses du milieu, le magazine Time continue d'être une référence, notamment pour la force de ses photos en pleine page. Mais il n'est certainement pas question d'images parfaitement cadrées, mais d'un bon vieux Top 10 décennal des familles.

Et avant que vous ne déversiez votre fiel dans les commentaires sur la période concernée, sachez, jeunes freluquets, qu'une décennie commence et finit quand on le souhaite, pour peu qu'elle dure effectivement une dizaine d'années.

Ainsi, le Time Magazine dévoile aujourd'hui sa liste des 10 meilleurs gadgets de la période 2010-2019. Et aux côtés des iPad, Chromecast ou AirPods (qualifiés "d'esthétiques", c'est dire), on retrouve notamment la dernière console transportable de Nintendo :

La Switch est peut-être la contribution la plus importante de l'entreprise au monde du jeu vidéo à ce jour. Comparée à la concurrence, elle remporte la couronne de console de jeu vidéo la plus importante de la décennie, les fans suppliant les développeurs d'y porter leurs nouveaux jeux. Sa portabilité inspirée des smartphones, associée à la bibliothèque sans cesse croissante de superproductions, de titres indépendants et rétro, fait de la Switch le point culminant du jeu vidéo selon Nintendo.

Nous nous permettrons de temporiser l'enthousiasme de l'auteur en rappelant que rien n'eut été possible sans la Famicom, mais qu'importe. La Switch n'est cependant pas la seule à porter haut le drapeau du jeu vidéo dans cette liste de happy fews, puisque l'Adaptative Controller de Microsoft est également saluée à sa juste valeur :

La Xbox Adaptive Controller de Microsoft, conçue pour les joueurs à mobilité réduite et remarquablement modifiable pour les besoins des différents utilisateurs, est peut-être mon gadget préféré de la décennie, et je prie pour que celui-ci soit reproduit par d'autres grandes sociétés de jeux vidéo. Cette manette est non seulement élégante, mais elle a été conçue pour accueillir un sous-ensemble de joueurs longtemps ignoré par la grande majorité de l'industrie.

Que pensez-vous de cette sélection du magazine Time ? Quel gadget se rapportant au jeu vidéo mériterait-il d'y figurer selon vous ? Faites-nous part de vos avis décennaux dans les commentaires ci-dessous.