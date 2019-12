Blade Runner : Le point and click culte officiellement de retour sur GOG

Sur PC, en plus de jeux qui disparaissent des stores, il n'est pas rare que d'autres soient trop compliqués à faire tourner en raison de leur grand âge et de problèmes de compatibilité. C'est le cas d'un bijou âge de 22 ans qu'une simple apparition sur la boutique de CD Projekt rend accessible à TOUS.

Pour les connaisseurs du long-métrage de Ridley Scott datant de 1982 et du roman de Philip K. Dick qui l'a inspiré, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?, c'est déjà une oeuvre plus qu'intéressante. Pour les amateurs de point and click, c'est aussi. Et pour n'importe qui, c'est indispensable à une bonne culture vidéoludique, tout simplement.

Blade Runner, le jeu d'aventure de Westwood sorti sur PC en 1997 est désormais disponible sur GOG à 8,19 euros. Plus besoin d'émulateurs, de bidouilles pour se (re)plonger dans ce titre dont les développeurs ont perdu le code source.

Proposant une histoire parallèle à celle du film, ce qui a permis de caser une partie de son casting, Blade Runner nous voit incarner le détective Ray McCoy, parti sur les traces de réplicants fort dangereux. Avec ses arrières-plans pré-rendus et ses personnages en 3D, son atmosphère incroyable et ses multiples scénarios possibles grâce à des éléments générés aléatoirement, il n'est vraiment, mais alors vraiment pas, à louper. Foi de... euh...moi-même.