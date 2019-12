Star Wars : "Unique" sera le jeu d'EA Motive

Dès ce mercredi, les fans vont pouvoir dire adieu à tout un pan de leur vie. La saga Skywalker, au cinéma, ce sera terminé. Mais l'univers, lui, continuera d'évoluer, notamment à travers les jeux vidéo. Et après Jedi Fallen Order, on peut parle de la suite chez EA.

À voir aussi : Star Wars L'Ascension de Skywalker dévoile de nouvelles images dans un Spot TV

Ouvert en 2015 par Jade Raymond, partie ouvrir encore autre chose du côté de Stadia, Motive Studios ne tient pas en place. Sur quoi travaille la compagnie séparée entre Montréal et Vancouver ? Eh bien rien n'a changé depuis 2018. Outre Plants vs. Zombies et les coups de main apportés à Battlefront II ou Anthem, ce sont une nouvelle propriété intellectuelle et un jeu situé dans une galaxie très lointaine qui occupent les développeurs.

Mais grâce à Games Industry, qui s'est entretenu avec le general manager du studio d'Electronic Arts, Patrick Klaus, lors du Montreal International Game Summit, on tient désormais une indication concernant ce dernier.

Klaus nous dit que Motive Montréal (les bureaux de Vancouver travaille sur ses propres projets) est composé de deux équipes travaillant sur deux projets différents : l'un est "une expérience Star Wars tout à fait unique" et l'autre "une nouvelle licence, un projet d'une nouvelle équipe".

Voilà déjà un premier qualificatif pour un titre qui sera à n'en point douter attendu au tournant, après la bonne presse reçue par les aventures Cal Kestis.

Mais qui n'en dit pas plus. Dès lors, on peut partir dans tous les sens et imaginer un simulateur de Stormtrooper en charge du réfectoire de l'Étoile de la Mort, où il faudrait nourrir convenablement le Seigneur Vader pour éviter de finir désarticulé dans un vide-ordure. Mais gageons que le caractère unique se portera sur autre chose.