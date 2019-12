Xbox Series X : La longue lettre de Phil Spencer, patron de la branche Xbox

Vous le savez les amis, Phil Spencer, était présent sur la scène des Game Awards 2019, pour annoncer, après une superbe vidéo surprise, l'arrivée de la Xbox Seriex X dès cette fin d'année, images à l'appui. Eh bien, sans plus attendre, voici tout ce qu'il a annoncé concernant la prochaine console de Microsoft.

Sans plus tarder, voici la vision du responsable de la branche Xbox chez Microsoft, concernant cette toute nouvelle machine, qui devrait arriver à la fin de l'année, si toutes les étoiles sont alignées :

La déclaration complète de Phil Spencer :

"Pendant 18 ans et trois générations de consoles, la communauté Xbox nous a démontré le pouvoir des jeux et du divertissement. A l'aube de la nouvelle génération, nous entrevoyons un futur où vous serez totalement en immersion dans vos jeux - où les mondes seront plus vivants, interactifs et surprenants que jamais - et dans lequel vous serez au centre de votre expérience de jeu. Avec Xbox Series X, nous allons réaliser cette vision.

Xbox Series X sera notre console la plus rapide et la plus puissante jamais conçue et s'installera comme la nouvelle référence en termes de performance, de vitesse et de compatibilité vous permettant ainsi d'emporter tout votre patrimoine de joueur - des milliers de jeux sur 3 générations - avec vous dans le futur. Son design technique nous permet de délivrer quatre fois la puissance de calcul d'une Xbox One X, et cela de façon silencieuse et efficace, un paramètre essentiel quand l'on veut délivrer une expérience de jeu vraiment immersive. Nous avons également conçu Xbox Series X pour qu'elle puisse supporter une orientation verticale ou horizontale. Un choix audacieux et unique, à l'image de nos fans à travers le monde, de nos collaborateurs et des innovateurs qui l'ont conçue.

Le nom Xbox est l'expression de notre histoire forte avec le jeu vidéo, de l'inébranlable passion de nos équipes, et de nos engagements envers à la fois nos fans et le futur du gaming chez Microsoft. Cela démontre notre conviction qu'une console de jeu doit se focaliser sur le jeu avant tout.

En plus de Xbox Series X, nous avons également dévoilé la nouvelle manette sans fil Xbox. Sa taille et sa forme ont été affinées pour convenir au plus grand nombre et elle comporte également un nouveau bouton Share pour rendre la capture d'écran et de vidéo encore plus simple et un nouveau pad directionnel inspiré par la manette Xbox Elite Serie 2. La nouvelle manette sera compatible avec la Xbox One X et les PC Windows 10 et sera incluse avec Xbox Series X.

Les possibilités qu'offrent Xbox Series X aux développeurs sont également incarnées par l'annonce de Senua's Saga : Hellblade II, la suite du jeu à succès Hellblade : Senua's Sacrifice par le studio renommé Ninja Theory. Le jeu a été développé de manière à exploiter tout le potentiel de Xbox Series X. La bande-annonce dévoilée cette nuit est une version in-engine qui prouve que la puissance de Xbox Series X permet aux développeurs de délivrer de nouveaux univers, des expériences et des jeux que vous n'aviez jamais imaginés.

Donner vie aux rêves des développeurs avec Xbox Series X

Les jeux d'aujourd'hui proposent d'incroyables effets visuels et racontent une multitude d'histoires complexes et différentes les unes des autres. C'est pourquoi, quand nous avons commencé à travailler sur Xbox Series X, il était vital de continuer à proposer aux développeurs des capacités visuelles à la pointe de la technologie tout en s'assurant qu'ils puissent faire vivre les émotions les plus fortes possibles avec leurs jeux. Avec Xbox Series X, nous allons élever la façon dont les jeux se regardent, se jouent, se vivent. Nous allons également briser les barrières techniques rencontrées dans nos précédentes générations de console et permettre aux développeurs de créer des mondes plus expansifs, plus immersifs, qui attirent toujours plus de joueurs.

D'un point de vue technique, cela se traduira par des effets visuels en 4K à 60 fps, avec la possibilité d'atteindre 120 fps, y compris pour la prise en charge de la VRR, et incluant la capacité d'atteindre 8K. Propulsée par notre processeur sur mesure utilisant la dernière architecture Zen 2 et l'architecture RDNA de nouvelle génération de notre partenaire AMD, Xbox Series X offrira un hardware « ray tracing accelerated » et un nouveau niveau de performance jamais vu auparavant pour une console. De plus, notre technologie brevetée VRS (Variable Rate Shading) permettra aux développeurs d'exploiter encore plus le GPU Xbox Series X et notre SSD nouvelle génération éliminera virtuellement les temps de chargement et amènera les joueurs dans leur univers plus vite que jamais.

Nous minimisons la latence en tirant parti d'une technologie telle que le mode Auto Low Latency Mode (ALLM) et en offrant aux développeurs de nouvelles fonctionnalités comme le Dynamic Latency Input (DLI) pour faire de Xbox Series X la console la plus réactive qui soit. Xbox Series X est également conçu pour un avenir dans le Cloud, avec des capacités uniques intégrées côté hardware et côté software pour faciliter au maximum la possibilité de profiter des plus grands jeux sur console et ailleurs. Xbox Series X offrira un niveau de fidélité et d'immersion inégalé par rapport à tout ce qui a été réalisé avec les précédentes générations de consoles.

Une console, quatre générations de jeu

Un des éléments dont nous sommes les plus fiers avec Xbox Series X est la promesse que nous faisons à tous nos fans qui possèdent déjà une ou plusieurs consoles Xbox. Grâce à la rétrocompatibilité, vous pouvez vous attendre à ce que votre univers Xbox, c'est-à-dire vos milliers de jeux préférés sur quatre générations de console, tous vos périphériques de jeu Xbox One et vos services comme le Xbox Game Pass, soient disponibles dès vous allumerez votre Xbox Series X fin 2020.

En nous appuyant sur notre promesse de compatibilité, nous souhaitons également, avec Xbox Series X, proposer des solutions pour faciliter le jeu entre les générations. Ouvrant la voie avec nos jeux first party, dont Halo Infinite en 2020, nous nous engageons à faire en sorte que les titres des Xbox Game Studios prennent en charge le cross-generation et que vos Succès et vos sauvegardes soient partagés entre les appareils. Tout en nous diversifiant et rendant accessible le jeu vidéo à un plus grand nombre de joueurs à travers le monde, nous gardons le jeu sur console au coeur de notre offre Xbox. Les développeurs de jeux du monde entier travaillent d'ores et déjà pour créer du contenu pour Xbox Series X et nos 15 Xbox Game Studios développent actuellement le lineup de jeux exclusifs le plus étendu et diversifié de notre histoire.

Au nom de l'équipe Xbox, nous sommes ravis d'entrer dans le futur du jeu sur console avec vous et avons hâte de vous en dire plus en 2020."

Phil Spencer