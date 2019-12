Retour sur la victoire de Vitality à la dernière étape du Gotaga On Tour au Grand Rex

La dernière étape de la tournée de Gotaga en quatre villes s'est déroulée ce vendredi 13 décembre au Grand Rex de Paris. Ce dernier a joué avec des fans sur le mode créatif de Fortnite, puis huit joueurs se sont affrontés pour 50 000€ de cashprize. Retour sur l'événement.

À Paris, 2 500 fans ont bravé les grèves de transports vendredi pour aller à la dernière étape du Gotaga On Tour, après Lille, La Rochelle et Marseille.

La dernière étape se déroulait dans la salle mythique du Grand Rex, ouvert en 1932. Les spectateurs se sont réunis pour regarder leurs influenceurs Fortnite préférés s'affronter durant toute une soirée.

L'événement a commencé par des parties sur le mode Créatif de Fortnite avec des fans chanceux, puis sur des Escarmouches de Call of Duty. Ensuite, huit joueurs se sont affrontés sur plusieurs manches en un contre tous, chaque partie ayant des paramètres différents (comme la vitesse de la zone) pour dynamiser le format. Ils ont accumulé le plus de points possible pour l'emporter, avec une partie du cashprize.

Et une fois de plus, c'est Vitality qui a été représentée au plus haut niveau avec la victoire du joueur Zoubiri "BadSniper" Naofel à deux points d'écart seulement du second, Karim "Airwaks" Benghalia. Le gagnant a remporté 30 000€ de cashprize.

À la fin de l'événement, Gotaga a émis l'hypothèse d'un prochain Gotaga On Tour.... au Stade de France avec Vitality, que le directeur de la structure a ensuite repris. Toujours plus grand pour la prochaine édition ?