Epic Games Store : 12 jeux gratuits pour finir l'année 2019, Celeste offert à Noël

Si deux jeux sont actuellement offerts sur l'Epic Games Store, et pas des moindres, la boutique des parents de Fortnite est restée muette au sujet des prochains élus. Sauf que, durant les Game Awards, la compagnie a révélé quelque chose de massif.

Vous aimiez les jeux gratuits à un rythme hebdomadaire ? Vous allez aimer ce qui vous attend à partir du 19 décembre. Quand The Wolf Among Us et The Escapists ne seront plus récupérables pour l'éternité sans rien dépenser, ce sera la fête.

Du 19 décembre au 31 décembre, l'Epic Games Store offrira un jeu par jour, ce qui nous fait encore 12 jeux gratuits d'ici la fin de l'année.

Voilà un bien beau cadeau. Ne restera plus qu'à connaître les titres qui passeront par ce programme spéciale et festif. Depuis un peu plus d'an, on peut tout de même reconnaître que les joueurs PC un peu curieux et peu concernés à l'idée d'installer un launcher de plus n'ont pas été récompensés en croûtes.

PS : Vous l'aurez compris en lisant ce titre ramenard, c'est Celeste qui est offert ce jour sur l'Epic Game Store, pour le plus grand bonheur d'un certain Thomas "P", qui l'a retourné 666 fois.