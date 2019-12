Epic Games Store : Un jeu Telltale fabuleux gratuit pendant une semaine

Cette nuit, le choc a été grand pour les fans des héros du comics Fables et des jeux Telltale. The Wolf Among Us - Saison 2, que l'on pensait définitivement perdu, a été annoncé, en toute décontraction. Et une occasion se présente de découvrir son univers.

Les joueurs PC n'ayant pas peur d'installer le client d'Epic Games sont vernis. En plus de The Escapists, dès maintenant et jusqu'au 19 décembre à 17h00, ils peuvent récupérer un autre jeu gratuitement sur l'Epic Games Store.

Et ce titre offert pendant une durée limitée n'est autre que The Wolf Among Us, probablement l'un des meilleurs jeux narratifs épisodiques post-The Walking Dead de Telltale. Placé dans l'univers de Fables, où les personnages de contes ont été forcés de quitter leur contrée pour se fondre dans le monde des humains, TWAU vous met dans la peau du Grand Méchant Loup, Big Bad Wolf ou Bigby pour les intimes, shérif de cette communauté où les meurtres et petits secrets vont bon train.

Et si vous n'avez pas eu l'occasion de vous plonger dans cette enquête à l'ambiance incroyable, autant vous dire qu'on vous le conseille chaudement, surtout à ce prix-là.