Ruined King : Riot Forge annonce son second jeu dans l'univers de League of Legends

Pour ce prochain jeu, direction Bilgewater et les Shadow Isles. Le jeu, édité par Riot Forge et développé par Airship Syndicate, se nomme Ruined King et explorera ces deux régions sombres.

À voir aussi : League of Legends : Riot Forge présente un jeu qui explorera l'histoire d'Ekko

Riot Forge est le nouveau pôle de Riot Games dédié à l'édition de jeux développés par des studios indépendants sur l'univers de League of Legends. Aujourd'hui, deux jeux ont été annoncés, peu après avoir révélé l'ouverture du pôle : CONV/RGENCE et Ruined King : A League of Legends Story.

Pour ce qui est de ce titre , la bande-annonce ne révèle que très peu de choses. On y apprend simplement qu'il se déroulera dans les régions de Bilgewater et Shadow Isles, avec une brève référence à la lanterne de Thresh. Ce sera en tous cas une ambiance plus sombre que dans CONV/RGENCE.

Le studio de développement qui travaille avec Riot Games sur le projet est Airship Syndicate. Basé au Texas, il est notamment connu pour avoir créé Darksiders Genesis, jeu RPG bien accueilli par la critique début décembre.

Il est possible de s'inscrire pour recevoir les nouveautés sur le jeu à cette adresse !