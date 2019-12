League of Legends : L'événement Nuit et Aube débarque dans le jeu

Annoncé officiellement hier, l'événement temporaire de la Nuit et de l'Aube est déjà disponible sur League of Legends ! Skins, autre contenu et missions spéciales : voici ce qu'il apporte.

Tout est désormais en route jusqu'à la fin de l'année sur League of Legends avec l'événement Nuit et Aube. Tout comme les autres événements, des missions spéciales pourront être réalisées pour remporter des récompenses. Une édition prestige du skin Lee Sin Héraut de la Nuit pourra être acheté pour 2 000 jetons, ainsi que d'autre contenu exclusif à l'événement et d'autres items.

En plus de toutes les informations dévoilées aujourd'hui, d'autres choses feront leur arrivée le 17 décembre sur le thème de la Folie Sucrée (avec ce qui semble être un skin intéressant de Zilean).

Skins Nuit et Aube

Quatre skins font leur arrivée avec l'événement temporaire : Nidalee Héraut de l'Aube, ainsi que Vladimir, Aphelios et Yasuo Hérauts de la Nuit.

Le pass de l'événement ( 1650 RP)

Ce pass offre plus de récompenses tout au long de l'événement, pour avoir fait certaines missions à thème. Il offre aussi directement une icône exclusive, 4 orbes du thème et 200 jetons de l'événement. Il sera disponible jusqu'au 13 janvier (à 22h00).

Un onglet s'est enfin ajouté à votre client : celui des six skins en solde, spécialement sélectionnés pour vous.

L'événement Nuit et Aube sera disponible jusqu'au 28 janvier 2020 !