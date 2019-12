The Game Awards : Green Day arrive dans Beat Saber dans quelques heures

Le très canadien Geoff Keighley nous l'avait promis dès les premières secondes de la cérémonie des Game Awards cuvée 2019 : les vieux punk-rockeurs de Green Day seraient de la partie, et ils avaient venir remuer la fosse avec une annonce autour du jeu vidéo.

Après avoir balancé un bon vieux Welcome to Paradise tiré du mythique Dookie, et leur dernier single en date, Father of All... (pour Father of All Motherfuckers mais chut, nous sommes aux Etats-Unis), le chanteur Billie Joe Armstrong annonçait sur scène l'arrivée du trio dans un certain Beat Saber.

Le "Green Day music pack" vous proposera pour la plus ou moins modique somme de $8,99 de bouger vos bras dans tous les sens sur American Idiot, Boulevard of Broken Dreams, le susnommé Father of All, Fire, Ready, Aim, Holiday et ce bon vieux Minority.

Alors, prêts à devenir les idiots de l'Amérique ?