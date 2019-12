Xbox Series X : Premières infos officielles sur la prochaine Xbox, 8K, framerate, manette...

Vous l'avez vue, ou plutôt entraperçue : la nouvelle Xbox du nom de code "Scarlett", s'est montrée pour la toute première fois lors des Game Awards 2019 de ce 13 décembre 2019. Peu de temps après son "reveal", Microsoft a envoyé quelques infos relatives à cette Xbox Series X, puisque c'est désormais son patronyme officiel.

À voir aussi : The Game Awards : Bravely Default 2 s'annonce sur Nintendo Switch

Et la firme de Redmond l'annonce tout de go sans grande surprise évidemment : la Xbox Series X sera sa console de jeu la "plus puissante" jamais sortie en 18 ans de vie Xboxienne.

Cette fameuse Series X (est-ce à dire qu'il y aura une nouvelle lignée dans un futur proche ?) sera donc désormais le nouvel étalon de la marque, en termes de performances, vitesse et (rétro) compatibilité, comme elle l'aime à le préciser. Voici pourquoi.

Forcément rétrocompatible

Comme prévu par les Astres, la conception de la Xbox Series X autorisera une puissance de calcul 4 fois plus élevée que celle Xbox One X tout en restant toutefois aussi silencieuse et efficiente que possible, selon les dires de la firme. Et, on le sait, la console en forme de Monolithe noir magique, pourra se positionner à l'horizontale ou à la verticale, puisqu'elle est prévue pour ces deux options de placement.

La Xbox Series X sera donc rétrocompatible. De sorte que vous pourrez toujours jouer à des milliers de titres, issus de trois générations de machines, et plus si affinités. C'était évidemment prévu, mais ça va mieux en le disant.

Une manette affinée

Parallèlement à la Xbox Series X, Microsoft a également dévoilé la nouvelle manette sans fil de la marque. Et précise que "sa taille et sa forme ont été affinées pour accueillir un éventail encore plus large de joueurs,' et qu'elle disposait en même temps d'un nouveau bouton "Partager" pour faciliter la capture de captures d'écran et de clips de jeu ainsi que d'un pavé numérique avancé dérivé de la manette sans fil Xbox Elite Series 2. La nouvelle manette sans fil Xbox sera compatible avec les PC Xbox One et Windows 10 et sera incluse avec chaque Xbox Series X.

Technique et cloud

D'un point de vue technique, on aura droit à du 4K à 60 images par seconde, avec une possibilité d'aller jusqu'à 120 images par seconde, y compris la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR) et la 8K.

Via son processeur personnalisé tirant parti de la dernière architecture Zen 2 et de la prochaine génération RDNA de chez AMD, la Xbox Series X les performances promettent d'être à la haureur des attentes. Les développeurs devraient également avoir le sourire, puisque Microsoft leur préparer un kit à partir duquel il sera "facile"d'zextraire le maximum de la machine, notamment via le GPU Xbox Series X et le SSD de nouvelle génération qui "éliminera pratiquement les temps de chargement et amènera les joueurs dans leur univers de jeu plus rapidement que jamais".

Avant d'ajouter qu'elle "minimisera la latence en tirant parti de technologies telles que le mode Auto Low Latency (ALLM) et en offrant aux développeurs de nouvelles fonctionnalités telles que Dynamic Latency Input (DLI) pour faire de la Xbox Series X la console la plus réactive de tous les temps". La Xbox Series X est également conçue pour un avenir dans le cloud.

Des jeux, plein

La Xbox Series X, proposera évidemment des tonnes de jeux, en plus de sa rétrocompatiblité. L'un d'entre eux et non des moindres, n'est autre que Halo Infinite qui arrivera en 2020. Avant de rassurer les joueurs sur la suite : "le jeu sur console restera au coeur de notre offre Xbox. Les créateurs de jeux du monde entier sont déjà à pied d'oeuvre pour créer du contenu pour la Xbox Series X et nos 15 studios de jeux Xbox développent la gamme de jeux exclusifs Xbox la plus vaste et la plus créative de notre histoire".

Rappelons que la Xbox Series X arrivera à la fin de l'année prochaine.