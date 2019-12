The Game Awards : Cyberpunk 2077 nous emmène des les coulisses de sa bande-son

Chaque année, la cérémonie des Game Awards nous gratifie de quelques séquence musicales qui restent, ou non, dans les mémoires du mélomane qui sommeille en vous. Et avec un titre comme Cyberpunk 2077 qui porte dans son seul nom l'un des courants rock des dernières décennies, il y avait sans doute quelque chose à faire...

Et du punk, il y en aura, mais pas que, puisque la nouvelle bande annonce de l'un des titres les plus attendus de l'année 2020 se la joue Behind the Music, rendant hommage à l'émission musicale du même nom.

Cyberpunk 2077 risque donc de vous faire sauter les tympans, puisque nous découvrons aujourd'hui que la bande-son accueillera, entre autres, Run the Jewels, Refused, Grimes, A$ap Rocky, Gazelle Twin, Ilan Rubin, Richard Devine, Nina Kravitz, Deadly Hunta, Rat Boy et Tina Guo. Rien que ça. Et ce n'est a priori que la partie immergée de l'iceberg...

Cyberpunk 2077 fera péter les watts le 16 avril 2020 sur PC, PlayStation 4, Google Stadia et Xbox One.