The Game Awards : Final Fantasy VII Remake y sera avec un nouveau trailer

Les minutes défilent et les développeurs comme les éditeurs lâchent de plus en plus d'indices, voire d'annonces, concernant leur présence à la cérémonie des Game Awards. Square Enix, par exemple, met en garde les joueurs qui attendent Final Fantasy VII Remake...

C'est une mise en garde qui sonne un peu comme un "si tu regardes pas, t'as raté ta vie". Mais c'est surtout un rappel que l'événement qui va avoir lieu d'ici quelques heures va vous filer la pêche.

Surtout si vous êtes, vous aussi, dans l'attente du remake de Final Fantasy VII prévu pour le 3 mars prochain sur PS4. Sur Twitter, nous sommes prévenus :

Who is Cloud Strife? Longtime fans know him well, and we're excited to introduce his story to everyone watching #TheGameAwards. Tune in tonight at 5:30PM PT for a new trailer that focuses on everyone's favorite ex-SOLDIER! https://t.co/b7fYAQyFSx #FF7R