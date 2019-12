New World : Le MMO d'Amazon présente sa bande annonce et une fenêtre de sortie

Amazon Games en dit plus sur son MMO baptisé New World et nous dévoile une toute nouvelle bande annonce ainsi qu'une fenêtre de sortie, à l'occasion des Game Awards 2019 de cette nuit froide.

New World sera donc jouable à partir de mai 2020. Pour mémoire New World est un MMO en monde ouvert qui se déroule au XVIIe siècle. Fictif certes, puisqu'on peut y explorer une île mystérieuse du nom d'Aeternum qui regorge de monstres en tout genre.

Mais le contexte "historique" est l'occasion d'avoir de la poudre noire notamment pour les combats.

Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games déclare :

Nous voulons que nos joueurs ressentent la profondeur - et le danger - de New World dès leur arrivée sur les rives d'Aeternum en mai 2020. Notre équipe a travaillé sans relâche pour créer un monde profond et immersif qui offre des défis et des surprises à chaque tournant, et nous sommes tellement excités d'en révéler un peu plus aujourd'hui.



Le jeu est d'ors et déjà précommandable et ceux qui le précommanderont recevront d'ailleurs l'amulette d'Isabella, l'emote Fist Bump, un ensemble de blasons de guilde et un titre honorifique. Et il pourront surtout accéder à la bêta dès avril 2020.