The Witcher Netflix : La bande-annonce finale est là, et pas touche à Ablette

Plus que quelques jours avant de découvrir Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv. Netflix met le paquet et envoie dès maintenant un tout dernier trailer de The Witcher.

À voir aussi : The Witcher : La série Netflix s'illustre avec une scène de combat et 3 affiches

Pour ce dernier rappel avant la découverte, la série adaptant l'oeuvre du romancier polonais Andrzej Sapkowski nous fait le coup du récap de l'intrigue globale.

Donc, au cas où vous ne le sauriez pas, la trame tournera autour Cirilla (Freya Allan), princesse de Cintra en fuite que le Sorceleur va avoir la tâche de protéger alors que l'Empire de Nilfgaard cherche à mettre la main dessus. Je n'en dis pas plus, mais c'est plus compliqué et de nombreuses forces contradictoires contradictoires vont s'activer pour que ce soit, au final, la cata.

Il y aura de l'action, de la romance... Et un peu d'humour pour détendre l'atmosphère avec l'ami Jaskier, à en juger par les dernières images.

La première saison de The Witcher sera disponible sur Netflix le vendredi 20 décembre.