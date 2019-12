Les joueurs PlayStation plus grands "amateurs" de films X selon Pornhub

Chaque année, le très connu site Pornhub dont le nom parle de lui-même fournit des infographies ainsi que diverses données sur l'utilisation de son site. Qu'en est-il cette année des joueurs ou des amateurs de films pour adulte, en provenance des consoles ? Nous allons justement voir ceci... En tout bien, tout honneur, évidemment.

Comme le montre l'infographie présente dans la galerie d'images, 51,5 % du trafic sur console arrive directement depuis une console PlayStation (de salon). Ensuite, c'est la Xbox qui talonne et enfin... la PS Vita. Eh oui.

On constate d'ailleurs qu'entre 2018 et 2019, le trafic a sensiblement augmenté sur la PS Vita, précisément de 23 %. Étonnant, non ? En fait, non mais bon. C'est en tout cas la plus grosse hausse si l'on en croit leur infographie. Bien entendu, les autres consoles ne sont pas en reste même si les joueurs Nintendo ne sont que très peu "amateurs" de films X sur leur console.

Au moins la PS Vita semble avoir trouvé une autre utilité à défaut d'avoir de nouveaux titres qui sortent régulièrement dessus.

