The Game Awards : Dark Alliance annonce son retour en vidéo

The Game Awards n'aura décidément pas lésiné sur les annonces surprenantes. L'une d'elles marque une résurrection assez inattendue pour une licence hack and slash née durant les années 2000.

Quelques heures avant le début de la cérémonie, le compte Twitter officiel de Donjons & Dragons annonçait que le projet chapeauté par les québécois de Tuque Games allait s'incruster au milieu de toutes les WORLD PREMIERE de la cérémonie. Mais nous étions loin d'avoir deviner de quoi il s'agirait.

C'est donc Dungeons & Dragons : Dark Alliance, successeur spirituel de Baldur's Gate : Dark Alliance et de sa suite qui a été présenté pour la première fois à travers une courte séquence cinématique. En quelques secondes, les connaisseurs de l'univers créé par le romancier R.A. Salvatore auront reconnu le quatuor prêt à en découdre : le drow dissident Drizzt Do 'Urden, le guerrier nain Bruenor, sa fille adoptive, l'humaine Catti-Brie, et le barbare Wulfgar.

Pour le reste, il faut se fier à nos confrères d'Eurogamer avec qui les développeurs se sont entretenus. Présenté comme un reboot avec une nouvelle histoire disant adieu à Baldur's Gate et Icewind Dale, Dark Alliance sera une fois encore un hack and slah coopératif jusqu'à quatre joueurs, dont la caméra devrait être plus proche de l'action, avec possibilité de jeu en ligne mais aussi d'écran partagé. Et c'est tout pour le moment.

Dungeons & Dragons : Dark Alliance est attendu pour la fin 2020, mais on ne sait pas encore sur quels supports.