Pokémon GO : Des événements spéciaux pour tout le mois de décembre

Jusqu'à la fin de l'année, divers événements ont été organisés sur Pokémon GO pour offrir aux joueurs des bonus divers. Alors que l'événement sur les Évolutions poursuit son cours, d'autres sont à prévoir ; les voici.

Alors que l'événement sur les Évolutions se termine aujourd'hui, d'autres sont prévus jusqu'à la fin du mois. Le prochain événement à venir aura lieu ce week-end. Samedi 14 et dimanche 15 seront les journées de la Communauté de décembre, avec divers bonus : certains Pokémon auront plus de chances d'apparaître, que ce soit dans la nature, mais aussi dans les Raids et OEufs.

Après cet événement, il faudra préparer vos incubateurs pour le 16 décembre : des Pokémon spéciaux s'y retrouveront jusqu'à la fin du mois de décembre. Niantic n'a pas révélé desquels il s'agira.

Les Raids

Le jour suivant, un nouveau Pokémon apparaîtra dans les Raids : Viridium, le Pokémon légendaire de la cinquième génération. Il apparaîtra jusqu'au 7 janvier. Ensuite, du 20 au 23 décembre, la lumière sera mise sur Lugia et Ho-Oh, qui feront leur retour en Raids, en plus de Viridium.

24 décembre au 1er janvier : Les fêtes d'Hiver

Le mois de décembre se terminera sur une avalanche de bonus et de Pokémon spéciaux. Les Pokémon qui apparaîtront seront encore une fois sur le thème de Noël et de l'Hiver, et des bonus seront accordés pour les Modules Leurre Glace. Pour ce qui est des shiny, ceux qui auront le plus de chances d'apparaître seront des Cerfrousse et Blizzi.

En outre, chaque jour aura son bonus spécial : plus de cadeaux à ouvrir et à offrir, plus d'oeufs, d'expérience... la liste est disponible à cette adresse !