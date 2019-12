Kalypso Media (Tropico) ouvre un studio pour développer un nouveau Commandos

La licence Commandos qui n'est pas réapparue depuis 2003 (2006 si l'on compte le jeu FPS que les fans n'aiment pas) va faire son grand retour grâce à l'éditeur Kalypso.

Les allemands de chez Kalypso Media viennent d'ouvrir un studio pour développer un tout nouveau jeu Commandos. Celui-ci est basé à Francfort, ville de la saucisse mais pas que. Le studio recrute déjà sur sa page web.

Le nouveau directeur de Kalypso Studio Frankfurt est Jurgen Reubwig et l'homme déclare :

Sur le nouveau site, nous chercherons à développer un successeur vraiment digne des Commandos, conçu pour les PC et les consoles avec une diffusion mondiale simultanée. Sur le plan personnel, je ne pourrais pas être plus fier de travailler sur une véritable icône du jeu de stratégie, et j'ai hâte de recevoir les candidatures des développeurs expérimentés qui partagent notre passion pour la série.

Pour mémoire et à l'origine, Commandos est une saga se déroulant pendant la Seconde Guerre Mondiale et le but est d'y diriger comme son nom l'indique une escouade de commandos.

Bref toute une histoire qui ne rajeunit pas les plus vieux d'entre nous.