The Game Awards : Epic tease quelque chose pour Fortnite

Avec ses nombreux invités, ses multiples récompenses aux jeux qui ont marqué 2019, et ses WORLD PREMIERE en pagaille, The Game Awards sera déjà bien chargé en émotions. Les joueurs du Battle Royale d'Epic Games, Fortnite pour ne pas le nommer, peuvent aussi s'attendre à en ressentir les effets.

Il est toujours l'un des jeux les plus suivis et pratiqués dans le monde. Et c'est tout naturel que Fortnite ait sa place dans les nommés des Game Awards dans plusieurs catégories. Il semblerait aussi acquis qu'il remporte au moins une statuette.

C'est ce qu'a l'air de penser Epic Games sur Twitter, qui en profite pour glisser de quoi exciter les fans :

Tune in Dec 12 at 8:30 PM ET to see if Fortnite takes home an award at #TheGameAwards



📣 We'll be making a special announcement during the show so don't miss it 👀



🗳️: https://t.co/KzlA8QDaol