Resident Evil 2 : Les ventes du remake dépassent celles de l'original

Paru en tout début d'année et ayant laissé au moins une trace dans ceux qui ont pu s'y lancer, Resident Evil 2 est parvenu à faire mieux en quelques mois que le jeu de 1998 depuis vingt-et-un ans.

Capcom l'a fièrement annoncé peu après les premières révélations concernant Resident Evil 3, et ça fait tout drôle. Au 4 décembre 2019, Resident Evil 2, disponible sur PS4, Xbox One et PC depuis le 25 janvier dernier, a dépassé les 5 millions d'exemplaires distribués dans le monde (certes, sur trois machines). Le jeu d'origine, sorti sur PlayStation en janvier 1998, qui affiche 4,96 millions d'unités, est battu.

Ce remake, de qualité (TEST de Resident Evil 2 : La seconde jeunesse d'un mythe), devient officiellement le quatrième plus gros succès de la licence, née en 1996 sous les applaudissements. Voilà qui ne peut que motiver l'éditeur japonais à continuer les dépoussiérages.

La nouvelle version de Resident Evil 3 est attendue pour le 3 avril prochain sur PS4, Xbox One et PC. Saura-t-elle profiter de cette bonne vague pour s'imposer comme une réussite ludique et commerciale ? On prend les paris. Mais à pieds. Parce qu'en transports, c'est tendu.