Indie World : SuperMash, un jeu qui mélange les genres pour créer... des jeux

Parmi les annonces de l'Indie World de ce mardi 10 décembre, on trouvait un titre qui a une ambition plutôt singulière. Celle de passer non pas notre amour à la machine mais des types d'expérience au shaker.

Imaginez qu'on vous laisse la possibilité de réunir deux styles de jeux (sur six) pour n'en former qu'un qui serait totalement unique. C'est ce que propose SuperMash, révélé ce mardi 10 décembre, attendu pour le mois de mai 2020 sur Nintendo Switch mais aussi PS4 et Xbox One, et surtout disponible sur l'Epic Games Store pour 20,99 euros.

Dans les faits, vous désignerez donc ces genres qui, grâce à un système décrit comme révolutionnaire par les développeurs de Digital Continue, se marieront et généreront un platformer avec un personnage de jeu d'infiltration ou encore un RPG avec un vaisseau de shoot them up comme héros.

La personnalisation grâce à des cartes spéciales est également prévue et, bien entendu, le partage par codes pour tester ses amis également. Autant dire que, si c'est bien fait, les possibilités de s'amuser peuvent être infinies. Go vérifier, comme on dit.