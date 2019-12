Indie World : Le Hollow Knight-like Gleamlight s'annonce en vidéo

Le monde du jeu indépendant n'a jamais caché son affection pour un genre en particulier, au nom bâtard et pas très élégant : le metroidvania. Un studio qui a posé ses pattes sur Bloodstained : Ritual of the Night y retourne... Et il y a comme une ressemblance.

Les formes, les teintes, même le style de la musique... Ah ça, c'est certain, il y a plus que des airs de Hollow Knight une des références de l'action-platformer ces dernières années. Mais qui sait, Gleamlight, attendu sur Nintendo Switch durant l'Indie World et confirmé également sur PS4, Xbox One et Steam pour le début 2020, a peut-être plus à faire valoir.

Le jeu développé par DICO et édité par D3, dépourvu de texte et d'interface, lui aussi, nous fera incarner une épée vivante qui, aidée d'enfants, avancera dans une histoire "à la fois terrifiante, triste et réconfortante qui se déroule dans un monde de verre coloré". Et on préférera attendre pour juger sur pièces.