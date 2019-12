PS4 : La mise à jour 7.01 est là, et c'est fou tout ce qu'elle change

La toute dernière version du firmware de la dernière console de salon de Sony est dernièrement parue. Et ce n'est pas la dernière fois que l'on vous dira qu'il n'y a finalement, pas grand chose de nouveau à se mettre sous la dent.

La mise à jour 7.01 de la PS4 a donc été déployée. Elle ne pèse pas plus de 447.9 MB et, comme vous pouvez vous en douter étant donné que Sony n'a rien communiqué et qu'il ne s'agit pas d'un chiffre bien rond, il ne faut pas espérer un patch notes sur lequel vous allez passer la journée.

Vous la sentez venir, n'est-ce pas, cette phrase implacable qu'on nous ressert à chaque version de firmware mineure ? Vous la visualisez déjà ? Vous l'avez sur le bout de la langue ? Bon allez, voici tout ce qui change pour votre PS4 :

Cette mise à jour du logiciel système améliore la performance du système.

Donc voilà, il faut faire avec ça et, s'il y a des modifications perceptibles, les découvrir soi-même. À l'ancienne.