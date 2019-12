Indie World : Sail Forth hisse la grand-voile sur Nintendo Switch

Lors de l'Indie World de ce mardi 10 décembre 2019, ce fut notamment l'occasion d'avoir le pied marin grâce à Sail Forth annoncé sur Nintendo Switch.

Déjà prévu sur PC, PS4 et Xbox One, le très mignon Sail Forth prendra aussi le cap de la Nintendo Switch. Le jeu s'occupe de la création d'un environnement procédural et ensuite libre à vous d'explorer tout ceci et de combattre (parfois) d'autres navires.

Ça reste un jeu très calme où l'on passe beaucoup de temps à admirer et se laisser porter par le vent. Il y aura toutefois des quêtes et des chasses aux trésors à accomplir un peu comme dans un Sea of Thieves.

Le jeu est prévu pour début 2020 sans plus de précision de la part de Nintendo ou de l'éditeur, The Quantum Astrophysicists Guild.