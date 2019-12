Indie World : Oddworld La Fureur de l'Étranger s'invite sur Switch début 2020

Une annonce qui fera sans doute plaisir aux amateurs de Lorne Lanning et de son génie créatif, avec l'arrivée sur Switch de Oddworld : La Fureur de l'Etranger.

Le titre est d'ores et déjà précommandable, et sortira le 23 janvier prochain sur la portable de Nintendo.

Jeu à la fois de tir, de plateforme et de puzzle et qui vous permettra de basculer entre l'action à la 1ère personne et l'exploration à la 3ème personne, Oddworld La Fureur de l'Etranger est à l'origine sorti en 2005.

Lore Lanning lui-même, créateur de la série Oddworld et fondateur du studio éponyme, a précisé que la version Switch serait belle à en crever :

Nous avons ajouté de nouvelles améliorations graphiques et de performances pour la version Nintendo Switch du jeu et nous nous aurons sans doute la meilleure version de ce jeu aux fans de Nintendo.

On nous annonce en effet une audio repensée et des graphismes Full HD 1080 à 60 FPS, une visée gyroscopique précise précis et des temps de chargement extrêmement rapides.

Tout comme environ 12 heures de jeu et 5 heures de plus pour les missions secondaires.

Rendez-vous donc le 23 janvier prochain, si les trains roulent.