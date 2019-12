Indie World : Streets of Rage 4 se remontre en vidéo punchy Feat. Adam Hunter

Quant aux rues de la rage... Ça faisait longtemps que je n'avais pas mis ces yeux de fouine sur ce titre ramenard, tiens. Ce Streets of Rage 4 présente en effet Adam Hunter (j'ai failli écrire Sandler, je vous le juuuuure), procure ici maintes mandales et autres bourre-pifs mémorables, seul ou à plusieurs.

À voir aussi : State of Play : Babylon's Fall se montre en vidéo de gameplay apocalyptique

Nous devons évidemment ce titre au trio magique Dotemu (éditeur de Wonder Boy: The Dragon's Trap, Windjammers 1, développeur de Windjammers 2), Lizardcube (développeur de Wonder Boy: The Dragon's Trap) et Guard Crush Games (développeur de Streets of Fury).

Et ceci tombe bien car le trio annonce ce jour le retour de l'un des héros emblématiques de la série Streets of Rage, Adam Hunter, en tant que personnage jouable dans Streets of Rage 4.

Le jeu sortira un jour ou l'autre sur Terre.