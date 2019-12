Death Come True révèle son protagoniste et livre ses premier détails

Annoncée ce lundi 9 décembre, la collaboration entre Kazutaka Kodaka et Izanugi Games sur un nouveau jeu d'aventure très mystérieux commence à s'effeuiller. Les premiers éléments sont enfin dévoilés.

Le premier personnage de Death Come True sera donc incarné par le mannequin et acteur japonais Kanata Hongo, connu pour avoir joué dans Nana 2, Himitsu no Hanazono et l'adaptation live action du manga Prince du Tennis. Il avait par ailleurs prêté sa voix à un personnage de l'anime Danganronpa 3. Alors le travail de Kodaka, il connaît.

Le jeune homme dont la bouille s'affiche dans notre galerie ci-dessous jouera Makoto Karaki, type en situation de détresse totale. Se réveillant amnésique dans un hôtel, il réalise en regardant le JT qu'il est recherché pour une série de meurtres. L'angoisse. Plus ouf-malade encore : à chaque fois qu'il décède, il revient dans le passé. Nous aurons droit à une sorte d'Un Jour Sans Fin interactif, sombre, et en Full Motion Video. Vivement plus d'infos.

Prochaines révélations pour Death Come True, prévu pour 2020, à venir sur le site officiel d'ici un peu moins de trois jours.