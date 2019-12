Resident Evil 3 : Du gameplay, des images et une Collector qui s'annonce

Dans la foulée d'un State of Play durant lequel il a comme de bien entendu montré sa bobine, Resident Evil 3 est revenu sur l'Internet par le biais d'une vidéo un peu plus explicative et de quelques autres révélations.

Place dans cette vidéo d'un peu plus de cinq minutes à Peter Fabiano et Masachika Kawata, tous deux producteurs de ce Resident Evil 3 taillé dans le même bois que le remake de Resident Evil 2 auquel sera adjoint Resident Evil Resistance, l'expérience multi asymétrique online annoncée il y a quelques mois.

Caméra derrière l'épaule, ce survival horror dans lequel on incarnera Jill Valentine bien avant que Raccoon City ne parte en fumée est déjà qualifié comme étant plus porté sur l'action. Les changements de design, notamment celui de Carlos, ont droit à une tentative d'explication. Et on pourrait penser que l'esquive a bien été implémentée à la palette de mouvements de l'héroïne.

Et en plus des images que vous trouverez dans notre galerie, on peut découvrir que Resident Evil 3 aura sa collector. Son contenu - pour le moment réservé aux clients de GameStop, en Amérique du Nord pour 179,99 dollars ?

Le jeu

Une carte de Raccoon City

La bande-son en version numérique

Un artbook collector

Une boîte de rangement S.T.A.R.S.

Une figurine de la nouvelle Jill, dans la même gamme que celle de Leon pour RE2.

Dernière nouvelle, si les tenues et coupes de Resident Evil 3 : Nemesis vous parlent un peu plus, une précommande et le pack de costumes classiques sera à vous. Et pour le visage de Julia Voth, on fait comment ?

Resident Evil 3 arrive le 3 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC.