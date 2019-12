State of Play : Paper Beast remontre ses géants de papier en vidéo

À la rédaction, les personnes qui ont un coeur et un minimum de culture vidéoludique n'en peuvent plus d'attendre le nouveau projet d'Eric Chahi. Dieu merci, le dernier State of Play nous en a donné un bout.

Ca commence avec cette idée qui fait mal quand on sait qu'on l'espérait pour la fin 2019, et qu'on imaginait, à la vue des images diffusées, une disponibilité immédiate comme surprise du chef. Mais non : Paper Beast sortira bel et bien au premier trimestres 2020.

Bon, après, nous voici avec une bande-annonce d'un peu plus de deux minutes, ce qui représente déjà quelque chose d'extraordinaire pour cette expérience PlayStation VR conçue par Picxel Reef, dans laquelle le joueur sera invité à découvrir un tout nouveau monde dans le Big Data.

Ca respire déjà l'ingéniosité, l'inventivité, la poésie... Mon PlayStation VR est prêt et j'en veux, Joe. J'en veux. Mais je veux aussi une date précise. Ou mieux : Eric, tu passes à la rédac' s'te plaît ?