Oculus Quest : La reconnaissance des mains pour cette semaine

La futur de la réalité virtuelle, c'est déjà deux mains... Vous l'avez ? Bref, vous l'avez compris, Oculus a révélé qu'une des fonctionnalités attendues de son casque Quest n'allait plus tarder.

Depuis une poignée de semaines, on peut le connecter à un PC. Et là, les possesseurs d'Oculus Quest s'apprêtent à pouvoir expérimenter une promesse de Facebook. Le hand tracking, qui permet une reconnaissance précise des mains et des doigts sera disponible pour cette semaine, comme l'a révélé le site officiel d'Oculus.

Prévue initialement pour 2020, cette reconnaissance des mains n'est cependant pas encore définitivement implémentée. Après mise à jour et passage par le menu des fonctionnalités expérimentales, cela permettra d'abord de naviguer sans controllers dans l'interface de la bibliothèque, de la boutique et de quelques applications comme l'Oculus Browser et l'Oculus TV.

Ce que l'on peut qualifier de bêta ou d'accès anticipé du hand tracking devrait s'améliorer au cours de l'année 2020 et devenir compatible avec davantage d'expériences. Mais déjà, les développeurs pourront commencer à s'amuser avec le SDK dès la semaine prochaine. Excitation.