Super Smash Bros. Ultimate : Un tournoi européen pour fêter la fin de l'année

Le dernier tournoi de Super Smash Bros. Ultimate cette année sera l'Ultimate WANTED, qui se déroulera près de Paris du 28 au 30 décembre. Un événement sera aussi mis en place pour fêter la nouvelle année.

À voir aussi : Super Smash Bros. Ultimate : MKLeo remporte son 15e tournoi de l'année

La France accueillera son tout dernier tournoi de Super Smash Bros. Ultimate dans la région parisienne, avec la seconde édition de l'Ultimate WANTED. Au programme : plusieurs tournois, le principal étant le tournoi Solo, et d'autres activités sur d'autres jeux pour garder une atmosphère conviviale.

Le format Wanted ajoute quelque chose en plus : le tournoi comporte deux primes qui pourront être remportées. En effet, deux joueurs (un côté winner et un côté loser) ont une prime sur leur tête, que les joueurs ayant réussi à battre remporteront en plus du cashprize !

Pour le moment, plus de 240 personnes se sont inscrites à l'événement. Il se déroulera à l'école EPITA au Kremlin-Bicêtre, dans la banlieue de Paris. Le cashprize du tournoi variera en fonction du nombre d'inscrits. Un bootcamp gratuit sera organisé le week-end précédant l'événement.

Parmi les joueurs inscrits, on y retrouvera le top français avec le numéro 1 Glutonny, ainsi que VinS, Flow et des joueurs européens comme le néerlandais Meru. Il est possible de s'inscrire à cette adresse, en choisissant parmi trois tournois : le 1v1, le tournoi en Squads et le Side event.

L'Ultimate WANTED prendra place du 28 au 30 décembre et pourra être suivi en direct à cette adresse !