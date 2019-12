Super Smash Bros. Ultimate : MKLeo remporte son 15e tournoi de l'année

Ce week-end, La Mirada (Californie) a accueilli le tournoi 2GG: Konko Saga sur Super Smash Bros. Ultimate, avec de nombreux participants. Le gagnant s'est avéré être le joueur qui a remporté le plus de tournois depuis la sortie du jeu : Leonardo "MKLeo" Lopez Perez.

MKLeo ne s'arrête plus. Ce week-end, il a remporté le tournoi Konko Saga en Californie. Ce titre s'est ajouté à ses 14 autres victoires obtenues cette année. Le joueur mexicain a montré des performances impressionnantes en remportant non pas un, mais deux tournois : le Single et le Double, avec William "Glutonny" Belaid.

La finale Single l'a opposée à Gavin "Tweek" Dempsey, joueur américain chez TSM qui a remporté l'édition 2019 de Get On My Level (GOML). Avec Wario, il s'est battu jusqu'au dernier round. Mais c'est finalement MKLeo qui s'est imposé avec son Joker, 3 à 2. Tous les résultats peuvent être retrouvés ici, et le match de finale en replay ci-dessus !



Parmi les tournois remportés cette année, MKLeo compte le très prestigieux EVO 2019, les Smash Ultimate Summits 1 et 2, l'UFA en France, le CEO et d'autres compétitions. En cette fin d'année, le joueur s'est imposé comme le meilleur sur le titre.

Won kongo saga by winners beating tweek twice, i really wanted to win this. Im so happy right now. Good to play tweek in grands again. Thanks everyone that always support me. I did for mexico and Europe!!! Maschine!!!! Finishing the year as the 1#