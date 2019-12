Trials of Mana explique la complémentarité de ses héros dans une nouvelle bande-annonce

"Encore un trailer de Trials of Mana ?!", allez vous sans doute nous rétorquer sans avoir pris la peine d'examiner de quoi il retourne. Ce n'est pas grave : comme on vous a à la bonne, on va tout vous expliquer.

À voir aussi : Dragon Ball Z Kakarot s'offre une bande-annonce japonaise à pleurer de nostalgie

À l'inverse des présentations individuelles dont l'éditeur Square Enix nous a abreuvé durant ces dernières semaines, la bande annonce du jour est proposée en anglais : en ce qui concerne la compréhension, cela risque de jouer quand même un peu, n'est ce pas ?

Secundo (sans Compay), la vidéo du jour met également l'accent sur une des particularités déjà présente dans Seiken Densetsu 3, à savoir l'éventuelle complémentarité qui existe parmi les six protagonistes. Si le choix de votre premier personnage déterminera le boss de fin qu'il vous faudra affronter (sachant qu'il en existe au total trois), les deux autres membres de votre trio d'infortune pourront parfois avoir un but commun, comme Duran et Angela, que l'on découvre à la poursuite du même mystérieux sorcier à la cape pourpre...

Trials of Mana est prévu pour raviver la légende de l'épée sacrée le 24 avril 2020 sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.