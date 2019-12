PS4, PS4 Pro, PS VR, Jeux : Les Promos jeux vidéo monstres de Noël sont là

Comme vous le savez, Noel approche. Et les cadeaux habituels qui vont avec histoire de faire plaisir à toute la famille. Si elle est potentiellement geek, alors Sony vous donne l'occasion de jouer et de vous équiper à moindre coût, avec ses propos / soldes de Noel plutôt mastoques.

En effet, Sony Interactive Entertainment France propose une vague de promotions sur l'ensemble des gammes PlayStation : PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, DUALSHOCK 4, PlayStation VR et bien entendu, sur de très nombreux jeux vidéo.

Ces promotions commencent aujourd'hui, le lundi 9 décembre et durent jusqu'au dimanche 22 décembre, inclus.

Pour être le plus clair et le plus exhaustif possible, voici ci-dessous la liste complète des promotions, disponibles en magasins, avec les prix maximum conseillés (PMC), et au hasard Balthazar avec quelques exemples (toutes les soldes sont à voir dans notre galerie) :

PS4 :

PS4 500 Gb Standalone (Black ou White) Passe de 299,99 € à 199,99 € avec 100,00 € de réduction

(Black ou White) Passe de 299,99 € à avec 100,00 € de réduction PS4 500 Gb Battle Royale + Fortnite VBucks (Voucher) Passe de 299,99 € à 199,99 € avec 100,00 € de réduction

(Voucher) Passe de 299,99 € à avec 100,00 € de réduction PS4 Pro Black Death Stranding Special Edition + Death Stranding Passe de 469,99 € à 369,99 € avec 100,00 € de réduction...

Périphériques :

PS4 DualShock Controller Jet Black + FIFA 20 + FUT Points (Voucher) Passe de 99,99 € à 79,99 € avec 20,00 € de réduction...

PS VR :

PS VR Méga Pack 1 : Caméra + VR Worlds + Skyrim + Doom + WipEout + Astro Bot Passe de 329,99 € à 229,99 € avec 100,00 € de réduction...

Promos Jeux PS4 et PSVR :

Death Stranding Passe de 69,99 € à 49,99 € avec 20,00 € de réduction

Passe de 69,99 € à avec 20,00 € de réduction Marvel's Spider-Man GOTY Passe de 49,99 € à 29,99 € avec 20,00 € de réduction

Passe de 49,99 € à avec 20,00 € de réduction Shadow of the Colossus Passe de 39,99 € à 14,99 € avec 25,00 € de réduction

Plus tout le reste à voir dans notre galerie donc !