Star Wars Episode IX : Un extrait visible exclusivement dans Fortnite d'ici quelques jours

Il sera bientôt temps de dire adieu à la saga des Skywalker. Cela aura pris quarante-deux et des bananes. Et les modes de promotion ont changé depuis 1977. La preuve, Disney va passer par un Battle Royale très populaire le week-end prochain.

En fin de semaine, grande sera la Force du côté d'Epic Games. Fortnite accueillera en direct ce samedi 14 décembre à 20h00 J.J. Abrams, réalisateur de Star Wars : L'Ascension de Skywalker pour une présentation d'une séquence inédite en exclusivité.

Et là, vous allez me demander comment cela est-il possible ? La diffusion se passera dans le jeu du côté de Risky Reels. Et les développeurs ont un conseil : se connecter à 19h30 à l'ouverture des portes. Pour ma part, je table déjà sur une surchauffe des serveurs au moment fatidique. Et de la peur, qui mène à la colère qui mène au Côté Obscur. Bref, ce sera la fin du monde et on sera tous bien embêtés.

Fortnite est disponible sur PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, iOS et Android. Quant à L'Ascension de Skywalker, la sortie chez nous est calée pour le 18 décembre 2019.