Sonic X Puma : Le PDG de Sega prend la pose avec le nouveau modèles de baskets

Si en 2018 certains ont pu s'effrayer de la tentative très colorée de chausser les fans de Sonic (Les chaussures Puma X Sonic ont une date et un prix ainsi qu'un second modèle dévoilé), la fin de celle en cours s'annonce plus sobre.

À voir aussi : Sonic le Film : Une nouvelle affiche dessinée révélée

Pour présenter la nouvelle collection Puma X Sonic, chez Sega, on n'utilise pas n'importe qui. On prend tout en haut de la pyramide, ce qui tombe assez bien étant donné que Haruki Satomi présente de manière idéale - et que c'est lui qui a signé le design de ces pompes :

Le PDG de Sega Holdings Haruki Satomi porte la collection Puma X Sonic. Le hoodie est déjà épuisé.

D'ailleurs, il n'y a pas que lui, le bonnet est lui aussi impossible à acheter sur la boutique japonaise de Puma.

Mais intéressons-nous aux chaussures qui elles sont tout à fait disponibles. Les PUMA X SONIC RS-X 3 BLACK que vous pouvez découvrir sous tous les angles dans notre galerie d'images ci-dessous peuvent être acquises pour la modique somme de 120 euros si vous avez des pieds d'adultes, 95 euros si vous chaussez encore petit. Pensez-vous les mériter et aller assez vite ?

[Via]