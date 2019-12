Twin Peaks VR : Une première bande-annonce et des images

Voilà plus d'un an que l'on sait qu'une expérience permettant de marcher sur les traces de Dale Cooper est en développement (Réalité Virtuelle : Une expérience Twin Peaks en préparation). Les amateurs de bon café peuvent en avoir un aperçu maintenant.

C'est normalement durant ce mois de décembre que Twin Peaks VR devrait arriver sur Steam. Compatible Valve Index, HTC Vive et Oculus Rift, ce projet chapeauté par Collider Games vous laissera explorer des endroits iconiques de la série de David Lynch et Mark Frost, dont la Red Room, récolter des tonnes d'easter eggs, et tout cela de façon immersive nous dit-on.

Il sera question de résoudre toutes sortes de puzzles et... le trailer ainsi que les images de notre galerie ci-dessous n'en montrent à vrai dire pas beaucoup plus. À part que ça n'a pas l'air bien joli. Mais peut-être qu'il sera très poli. Et qu'on peut voir Killer Bob. Est-ce que l'ambiance si particulière des trois saisons de Twin Peaks sera respectée ?

