Free Player : Première bande-annonce pour le film où Ryan Reynolds joue... un PNJ

Les incursions du jeu vidéo au cinéma sont de plus en plus nombreuses. Mais l'approche suivie par le prochain long-métrage de Shawn Levy (La Nuit au Musée) a cela d'exceptionnel qu'elle nous laissera suivre les aventures d'un personnage lambda d'un jeu à la GTA.

À la manière des hommes de main de main d'Austin Powers, les personnages non joueurs de titres en monde ouvert dans lesquels vous pouvez faire absolument n'importe quoi sans qu'ils réagissent ont peut-être une famille, des ambitions, et plus qu'une routine à suivre.

C'est le postulat de départ de Free Player, film prévu pour l'année prochaine qui nous emmène dans la cité virtuelle et connectée de Free City. Là, les joueurs s'en donnent à coeur joie pour laisser parler leurs plus bas instincts et détruire de manière la plus inventive possible les environs, sans se soucier des PNJ environnants.

L'un d'eux, Guy, un employé de banque incarné par le canadien Ryan Reynolds, va commencer à se poser des questions et se rebeller et, après avoir stoppé un braquage, découvrir la vérité sur son existence et le monde (ouvert) qui l'entoure. S'en suit une quête pour débarrasser Free City de son grand méchant, joué quant à lui par le très apprécié Taika Waititi (réalisateur de Thor : Ragnarok et de l'adaptation à venir d'Akira). Tout ceci a l'air assez drôle et complètement déjanté.

Free Player sortira dans les salles le 1er juillet 2020.