The Game Awards 2019 : Geoff Keighley précise le nombre de nouveaux jeux annoncés

Il y a quelques jours, le producteur et présentateur de la prestigieuse soirée de Game Awards révélait qu'il y aurait une dizaine de titres encore inconnus qui seraient dévoilés - mais pas Resident Evil 3. Les plans ont changé puisqu'il a mis à jour sa réponse avec une petite augmentation.

Les WORLD PREMIERE durant une cérémonie comme The Game Awards, où l'on récompense les jeux de l'année 2019, c'est important. Cela permet de s'émerveiller et de créer et entretenir le buzz. Lors de son AMA sur reddit, Geoff Keighley avait évoqué une dizaine de nouveautés montrées en avant-première.

Ce vendredi, dans un autre jeu de questions-réponses sur Twitter, cette fois en vidéo, il a été interrogé sur la quantité de titres qui, eux, auraient droit à une update. Il a rétorqué de manière plus globable :

Q: #askTGA You said that around 10 new games will be announced, so how many updates are going to be in the show?

- @Jimmy0240062467



A: pic.twitter.com/kyYUqJ5kKZ