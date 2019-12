I Am Jesus Christ : Un jeu 50% homme, 50% Dieu et 100% sauveur s'annonce en vidéo

En vérité, en vérité je vous le dis : il y a des matins où notre corps s'éveille plus tôt qu'escompté où l'on se sent comme chargé d'une mission divine. Ce samedi 6 décembre 2019 est l'un de ses matins, où votre serviteur partage avec vous ce qui s'inscrit inéluctablement comme le jeu de l'année de sa commercialisation.

L'éditeur polonais PlayWay a annoncé l'arrivée prochaine sur Steam d'I Am Jesus Christ, une simulation de fils de Dieu dans laquelle, vous l'aurez compris, on incarnera Jésus de Nazareth.

Développé par un studio inconnu baptisé SimulaM, cette expérience annoncée comme réaliste et inspirée par le Nouveau Testament promet de vous laisser accomplir une trentaine de miracles du garçon né dans une étable il y quelque chose comme deux mille dix-neuf ans, cela entre son baptême et sa résurrection. À vous les exorcismes, les soins par imposition des mains, la multiplication des poissons et les balades sur l'eau...

Parmi les fonctionnalités clés annoncées, sont évoquées un monde ouvert, l'accumulation du superpouvoir du Saint Esprit et des affrontements - une fois de plus - réalistes avec Satan lui-même.

Les voies du Seigneur étant impénétrables, pas de date de sortie pour le moment pour cet I Am Jesus Christ qui, j'en suis sûr, n'a pas manqué de distribuer quelques pains à notre lectorat. Mais il paraît déjà évident que la passion sera du côté des acheteurs potentiels et qu'il devrait marcher sur l'eau. À moins que, à l'instar du jeu de combat Fight of Gods, il ne connaisse quelques blocages. Auquel cas il faudrait faire une croix dessus. Pour ma part, je vous laisse et reviens dans trois jours. Trop d'émotions...