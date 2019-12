Epic Games Store : Jotun gratuit, un escape game offert la semaine prochaine

Toutes les semaines depuis bientôt un an, Epic Games propose via son store PC de quoi alimenter les joueurs sans qu'ils aient à s'inquiéter pour leur porte-monnaie. Le jeu offert par la maison cette semaine est disponible, et celui de la prochaine s'est fait connaître.

Le temps de Rayman Origins est révolu. Place dès maintenant à Jotun Valhalla Edition, gratuit sur l'Epic Games Store pour une période courant de maintenant-tout-de-suite au jeudi 12 décembre. Ce petit jeu d'action et d'aventure en vue aérienne dans lequel vous devez impressionner les dieux aura une semaine pour être récupéré pour la vie. Après, c'est à un autre jeu de faire son entrée dans la gratuité.

Et le 12 décembre, jusqu'au 19, donc, vous aurez le plaisir de pouvoir récupérer le très Prison Break-esque The Escapists. Pour rappel, il s'agit d'un jeu dans lequel vous devez trouver un moyen d'échapper à différents bâtiments pénitentiaires. Et c'est plutôt réussi, si vous avez l'âme d'un Andy Dufresne.